نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهاتريك".. شاهد هدف صلاح الثالث أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الثالث أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

هدف صلاح الثالث أمام جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

