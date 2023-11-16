نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "سوبر هاتريك" أمام جيبوتي.. كم هدف يفصل صلاح عن معادلة رقم حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وليفربول الانجليزي، "هاتريك" في المباراة التي جمعته أمام نظيره الجيبوتي، ضمن تصفيات مونديال العالم 2026.

ويقترب نجم الفراعنة من معادلة رقم حسام حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، بعد تسجيل هدفين اليوم.

محمد صلاح يقترب من حسام حسن

وصل صلاح، إلى 53 هدف مع المنتخب، ليكون قريبا من معادلة رصيد أهداف حسام حسن، صاحب 68 هدفا.

كما اقترب صلاح من معادلة رقم أبو تريكة بتسجيل 13 هدفا، ليتواجد في المركز الثاني لقائمة هدافين تصفيات المونديال.

أهداف صلاح مع المنتخب الأول جاءت برصيد 52 هدفا، في 91 مباراة دولية مع المنتخب الأول.

لكن استطاع التسجيل أيضا، مع منتخب مصر الأولمبي برصيد 3 أهداف، ومثلهم منتخب تحت 20 عام، وأربعة أهداف مع منتخب تحت 23 عاما.

ليكون إجمالي عدد المباريات دوليا 114 مباراة في كفة المراحل.