الرياضة

رامي ربيعة يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" سبب استبعاده من مباراة مصر وجيبوتي

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أحمد جودة - القاهرة - خرج رامي ربيعة لاعب ومنتخب مصر من قائمة مواجهة جيبوتي اليوم، في الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم.

سبب استبعاد ربيعة من قائمة منتخب مصر

وقال رامي ربيعة في تصريحات لـ "دوت الخليج الرياضي":" أنا سليم تمامًا ولا اعاني من أي إصابات وتدربت بشكل جيد مع زملائي في المنتخب خلال هذا المعسكر".

أضاف:" هذا قرار المدير الفني، ويجب احترامه بكل تأكيد، موضحًا أن رؤية روي فيتوريا في اختيار المناسب هي الصحيحة والسليمة في كل الأوقات".

والسؤال عن الحضور الجماهيري القليل اليوم" العدد اليوم لا بأس به، خاصة أننا في البدايات وأعتقد القادم سيكون أفضل وأكثر كثافة مع توالي المباريات".

ويواجه منتخبنا الوطني منتخب جيبوتي، في الجولة الأولي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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