نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" سبب استبعاده من مباراة مصر وجيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج رامي ربيعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر من قائمة مواجهة جيبوتي اليوم، في الجولة الأولي من تصفيات كأس العالم.

سبب استبعاد ربيعة من قائمة منتخب مصر

وقال رامي ربيعة في تصريحات لـ "دوت الخليج الرياضي":" أنا سليم تمامًا ولا اعاني من أي إصابات وتدربت بشكل جيد مع زملائي في المنتخب خلال هذا المعسكر".

أضاف:" هذا قرار المدير الفني، ويجب احترامه بكل تأكيد، موضحًا أن رؤية روي فيتوريا في اختيار المناسب هي الصحيحة والسليمة في كل الأوقات".

والسؤال عن الحضور الجماهيري القليل اليوم" العدد اليوم لا بأس به، خاصة أننا في البدايات وأعتقد القادم سيكون أفضل وأكثر كثافة مع توالي المباريات".

ويواجه منتخبنا الوطني منتخب جيبوتي، في الجولة الأولي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.