نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سوبر هاتريك".. هدف محمد صلاح الرابع في مرمى جيبوتي بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الرابع أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

هدف محمد صلاح الرابع في شباك جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

