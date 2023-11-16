نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يسجل الهدف الخامس لصالح مصر في مرمى جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن مصطفى محمد نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الخامس أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

