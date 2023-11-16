نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف محمود تريزيجية اليوم أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن محمود حسن تريزيجية نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة السادس أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

هدف تريزيجية اليوم أمام جيبوتي

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد للمباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

