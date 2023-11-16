دوت الخليج - عمار الأسودي -

انطلاق بطولة طوفان الأقصى لبناء الاجسام بالحديدة

تنطلق الأربعاء البطولة التنشيطية الثانية "طوفان الأقصى" لبناء الاجسام بالحديدة والتي ينظمها على صالته نادي وقت اللياقة للصحة وبناء الاجسام بالحديدة بإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وبالتنسيق مع فرع الاتحاد اليمني العام لبناء الاجسام بمشاركة 30 لاعباً سيتنافسون في أوزان ( 50 – 55 – 60 – 70 – فوق 70 ) كجم بدعم من مجموعة الكترون للتسوق ومعهد تك زون والقاضي للعسل. انطلاق بطولة طوفان الأقصى لبناء الاجسام بالحديدةتنطلق الأربعاء البطولة التنشيطية الثانية "طوفان الأقصى" لبناء الاجسام بالحديدة والتي ينظمها على صالته نادي وقت اللياقة للصحة وبناء الاجسام بالحديدة بإشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وبالتنسيق مع فرع الاتحاد اليمني العام لبناء الاجسام بمشاركة 30 لاعباً سيتنافسون في أوزان ( 50 – 55 – 60 – 70 – فوق 70 ) كجم بدعم من مجموعة الكترون للتسوق ومعهد تك زون والقاضي للعسل. وأشار معاذ باذيب منظم البطولة ومدير نادي وقت اللياقة بالحديدة بأن البطولة تأتي تحت عنوان "طوفان الأقصى" بالتنسيق مع مكتب الشباب والرياضة وفرع الاتحاد اليمني لبناء الاجسام وسوف يشارك فيها العديد من اللاعبين الهواة والمحترفين من أبناء محافظة الحديدة. وأضاف باذيب بأن البطولة تستمر ليومين الأربعاء والخميس اليوم الأربعاء سيكون الوزن والتسجيل وغداً الخميس الساعة السابعة مساءً سيكون المنافسات والعرض والتحكيم السري. منوهاً بأن اللاعبين الفائزين سوف يحظون بالميداليات والجوائز العينية والمكملات الغذائية ودورات تدريبية واشتراكات شهرية وشهادات.

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