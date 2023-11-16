نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقدم صفقة ذهبية إلى برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن ريال مدريد، نفي تمامًا ارتباطه بالتعاقد مع الصفقة التي يسعي برشلونة لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بيريز ينهي الجدل حول ضم ويليامز

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال"، أن فلورنتيو بيريز رئيس ريال مدريد، نفي تمامًا اهتمامه بالحصول على خدمات نيكو ويليامز مهاجم فريق أتلتيك بيلباو خلال الميركاتو الصيفي 2024.

وأكد رئيس النادي الملكي، أنه لا يفكر إطلاقًا في ضم ويليامز من بيلباو، فكل ما تردد مؤخرًا عن ذلك ليس صحيحًا بالمرة.

ويسعي برشلونة بقيادة خوان لابورتا، إلى التعاقد مع ويليامز نجم أتلتيك بيلباو ومنتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعزيز صفوف الفريق الكتالوني.

وتابع بيريز "الأمر ليس صحيحا، لم نتحرك تجاه ويليامز، وإذا كان لدينا أي شيء تجاه الصفقة سنتحدث أولا مع فريق متعاون مثل أتلتيك بيلباو".

ويتواجد نيكو ويليامز حاليا مع منتخب إسبانيا، استعدادا لمواجهة قبرص في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.