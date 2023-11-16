نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم بعد سداسية جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا عريضا أمام نظيره جيبوتي بنتيجة ستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

نتيجة وأهداف مباراة منتخب مصر وجيبوتي اليوم في تصفيات آسيا

سجل النجم محمد صلاح "سوبر هاتريك" أربعة أهداف لصالح منتخب مصر بالدقائق 17،22،48،69، وأحرز الثنائي مصطفى محمد ومحمود تريزيجيه بالدقائق 73،89 على التوالي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بسداسية نظيفة

1- مصر - 3 نقاط.

2- إثيوبيا، نقطة وحيدة

3- سيراليون، نقطة وحيدة.

4- جيبوتي، دون نقاط