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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر فوزًا ساحقًا على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.

بسوبر هاتريك لصلاح.. مصر تعتلي صدارة المجموعة الأولى بفوز ساحق على جيبوتي

اهداف مباراة مصروجيبوتي في تصفيات كاس العالم:

سيطر منتخب مصر على مجريات المباراة منذ البداية، وتمكن من تسجيل هدف التقدم عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 18، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعد 4 دقائق فقط، عاد صلاح لتعزيز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ من ركلة جزاء.

تمكن محمد صلاح نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الثالث أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم، محمد صلاح يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 67 بتسديدة دقيقة في أقصى الزاوية اليسرى بعد استلام متقن.

تمكن مصطفى محمد نجم منتخب مصر من تسجيل هدف الفراعنة الخامس أمام نظيره منتخب جيبوتي، في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، وسجل الهدف الاخير محمود حسن تريزجيه.

ما هي مجموعة منتخب مصر في التصفيات؟

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى من التصفيات برفقة كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، بالإضافة إلى منتخب جيبوتي.

بسوبر هاتريك لصلاح.. مصر تعتلي صدارة المجموعة الأولى بفوز ساحق على جيبوتي

ما هي قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون ؟

جاءت قائمة منتخب مصر لمواجهتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات مونديال 2026 كالتالى..

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعمر كمال، وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم، وأحمد سامي ورامي ربيعة، ومحمد حمدي وأحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد ومروان عطية، ومحمد النني وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة، وحمدي فتحي.

في الهجوم: مصطفى محمد ومحمد شريف، وعمر مرموش ومحمد صلاح، ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه، وحسين الشحات.

ما هو تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي بعد مواجهة الليلة ؟

التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثاني في تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصري الفوز في المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائي عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافي مباريات منتخب مصر وجيبوتي.

وفي مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر في مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ في مرماه.