نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يدخل في نوبة من البكاء بعد مباراة مصر ضد جيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل لاعب الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور في نوبة من البكاء، عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ضد نظيره جيبوتي.

وفاز منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي بسداسية مقابل لاشيء في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ونجح محمد صلاح في تسجيل سوبر هاتريك رباعية في شباك المنتخب المنافس.

كما سجل الهدف الخامس اللاعب مصطفي محمد، فيما اختتم الأهداف تريزيجية واستطاع تسجيل الهدف السادس والأخير لمنتخب مصر.

إمام عاشور يدخل في نوبة من البكاء

وعقب انتهاء المواجهة اصطحبت نوبة من البكاء لاعب المنتخب إمام عاشور لعدم مشاركته في المواجهة وعدم اختيار فيتوريا مدرب منتخب مصر له في المشاركة مع زملاءه أمام جيبوتي.

وقام أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد لمنتخب مصر بتهدئة عاشور عقب نهاية اللقاء.