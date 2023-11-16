نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع الخطيب اليوم مع شركة الأهلي لكرة القدم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا مطولًا مع شركة الأهلي لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي.
تفاصيل اجتماع الأهلي
وناقش خلال الاجتماع العديد من الملفات التي سبق وأن كلف الشركة بإنجازها خلال الفترة الماضية.
كما جاء في الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمرحلة القادمة، وما تشهده من احتياجات خاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديميات أو الناشئين أو الفريق الأول، والذي استحوذ على النصيب الأكبر من الوقت، بهدف توفير ما يتناسب مع التحديات التي يخوضها خلال الفترة القادمة.