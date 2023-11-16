نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام صلاح الإيجابية تتواصل.. سوبر هاتريك أول في مسيرته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صلاح كتابة الأرقام القياسية، في مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الجيبوتي ضمن تصفيات مونديال العالم 2026.

وتمكن صلاح من كتابة المزيد من الأرقام بعد تسجيل سوبر هاتريك في شباك جيبوتي.

صلاح سجل أول سوبر هاتريك في مسيرته مع المنتخب

تمكن صلاح من تسجيل أول سوبر هاتريك في مسيرته مع الفراعنة، حيث لم يسبق له التسجيل إلا تسجيل هاتريك في شباك منتخب زيمبابوي في تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وسبق لصلاح تسجيل سوبر هاتريك أمام واتفورد موسم 2017-2018، في فوز فريقه بخماسية نظيفة انذاك.

ويقترب اللقاء من النهاية ليتواجد المنتخب المصري على صدارة المجموعة التي ضمت غينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون.

