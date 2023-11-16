ناصر الخليفي يختار بديل مبابي في باريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن كيليان مبابي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بات في طريقه للرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

مبابي في طريقه للرحيل عن باريس

وتشير التقارير الفرنسية، إلى أن مبابي لن يجدد عقده الذي ينتهي صيف 2024 مع النادي الباريسي، مفضلًا خوض تجربة جديدة، خاصة وأن اللاعب يريد الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا للتقارير، فأن إدارة النادي الباريسي بقيادة القطري ناصر الخليفي، لن يفعل ما فعله في السابق مع كيليان مبابي، حال عدم رغبته في تجديد عقده مع سان جيرمان.

من هو بديل مبابي في باريس سان جيرمان؟

وأكدت التقارير، إلى أن باريس سان جيرمان حدد البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان الإيطالي، ليكون خليفة مبابي في الفريق الباريسي بالموسم الجديد.