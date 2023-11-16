نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز الكبير على المنتخب الجيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة بسداسية دون رد على حساب منتخب جيبوتي.

أول تعليق من محمد صلاح عقب الفوز على جيبوتي

حيث قال صلاح في تصريحات عبر قناة" أون تايم سبورتس ": " المنتخب قدم أداء متميزا أمام جيبوتي والمباريات الاولى في المنافسات لها أهمية كبرى".

وتابع: "اللاعبون قدموا أداء جيد وحققنا نتيجة رائعة، لافتا إلى أنه تحدث مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في المباريات من أجل الصعود لكأس العالم".

وأضاف: "مواجهة جيبوتي كانت صعبة في الدقائق الأولى لكن بالتركيز استطعنا اختراق دفاعات الفريق وتسجيل الأهداف".

وواصل: "سعيد بإحراز ٤ أهداف والأهم الفوز الكبير للمنتخب، فيتوريا ماشيين معاه بشكل كويس وان شاء نستمر على هذا المستوى".

واختتم: "البطولة الأفريقية الماضية لم نكن موفقين حتى تولى روي فيتوريا تدريب المنتخب ونسير معه بشكل جيد، حققنا الفوز في أكثر من مباراة، وأتمنى الفوز بكأس الأمم الأفريقية القادمة".

