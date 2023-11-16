فيتوريا يتغني بأداء محمد صلاح بعد السوبر هاتريك أمام منتخب جيبوتي

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أحمد جودة - القاهرة - علق روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الفوز الكبير على المنتخب الجيبوتي بسداسية نظيفة، ضمن تصفيات كأس العالم.

فيتوريا يتغني بأداء محمد صلاح

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفى الذي يعقب المباراة: "هدفنا هو تحقيق البداية الجيدة اليوم وهو ما تحقق من خلال النتيجة الجيدة والفوز بسداسية، وكنا فى الواقع نستطيع تسجيل عدد أهداف أكبر من ذلك".

وأكمل: "هذه المباريات من الممكن أن تتغير ظروفها فى أى وقت، ولكن اليوم قدمنا أداء مميزًا، لذلك استطعنا الفوز بنتيجة كبيرة وأداء جيد، وبداية من الآن سنقوم بالتجهيز للمباراة المقبلة أمام سيراليون".

وتغنى فيتوريا بأداء محمد صلاح قائلًا: "محمد صلاح لاعب مؤثر للغاية مع منتخب مصر ولديه مقومات كبيرة، وأهداف محمد صلاح فى لقاء الليلة كانت رائعة، وحالته البدنية تجعله يقوم بعمل الاستشفاء بشكل سريع وكان لدىّ شعور أنه فى أفضل حالاته البدنية، وجاهز للمباراة المقبلة".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره سيراليون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة في يوم الأحد الموافق 19/11، ضمن تصفيات كأس العالم.

