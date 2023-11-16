نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. صلاح يحقق رقما استثنائيا وعودة نيفيز وفيجا إلى أوروبا وحقيقة مفاوضات الأهلي مع كوناتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

فيتوريا يتغني بأداء محمد صلاح بعد السوبر هاتريك أمام المنتخب الجيبوتي

وتغنى فيتوريا بأداء محمد صلاح قائلًا: "محمد صلاح لاعب مؤثر للغاية مع منتخب مصر ولديه مقومات كبيرة، وأهداف محمد صلاح فى لقاء الليلة كانت رائعة، وحالته البدنية تجعله يقوم بعمل الاستشفاء بشكل سريع وكان لدىّ شعور أنه فى أفضل حالاته البدنية، وجاهز للمباراة المقبلة".

أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز الكبير على المنتخب الجيبوتي

أبدى الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر، سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة بسداسية دون رد على حساب منتخب جيبوتي.

حيث قال صلاح في تصريحات عبر قناة" أون تايم سبورتس ": " المنتخب قدم أداء متميزا أمام جيبوتي والمباريات الاولى في المنافسات لها أهمية كبرى".

وتابع: "اللاعبون قدموا أداء جيد وحققنا نتيجة رائعة، لافتا إلى أنه تحدث مع اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في المباريات من أجل الصعود لكأس العالم".

صلاح سجل أول سوبر هاتريك في مسيرته مع المنتخب

تمكن صلاح من تسجيل أول سوبر هاتريك في مسيرته مع الفراعنة، حيث لم يسبق له التسجيل إلا تسجيل هاتريك في شباك منتخب زيمبابوي في تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وسبق لصلاح تسجيل سوبر هاتريك أمام واتفورد موسم 2017-2018، في فوز فريقه بخماسية نظيفة انذاك.

ويقترب اللقاء من النهاية ليتواجد المنتخب المصري على صدارة المجموعة التي ضمت غينيا بيساو وإثيوبيا وسيراليون.

- حقيقة مفاوضات الأهلي وكوناتيه

وظهر مؤخرا أنباء عن وجود مفاوضات قريبة بين مسؤولو القلعة الحمراء ونادي جروزني الروسي لضم المهاجم البوركينابي محمد كوناتيه من صفوف الفريق.

وأكدت مصادر دوت الخليج الرياضي داخل القلعة الحمراء، أنه لم يتم أي اتصال أو حديث من قريب أو بعيد مؤخرا مع إدارة النادي الروسي لضم المهاجم البوركيني.

وأوضحت المصادر، أن لا توجد أي توصية أو رغبة من جانب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بالتعاقد مع كوناتيه، خاصة وأنه مازال يراهن على تالق موديست في المباريات المقبلة.

- فيجا يعود إلى إسبانيا

ونشر موقع "EFE" الإسباني، توجد مفاوضات قريبة في الأيام الحالية، لاستعادة فريق سلتا فيجو الإسباني لخدمات نجمه جابري فيجا، الذي رحل الصيف الماضي إلى صفوف الأهلي السعودي.

وتابع الموقع الإسباني، أن اللاعب أصبح في طريقة للعودة من جديد إلى فريقه، على سبيل الإعارة خلال الموسم الحالي.

وأختتم، تم الاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، لدفع قيمة 40 مليون يورو لعوظة فيجا هذا الموسم نادي سيلتا فيجو الإسباني.

- عروض إنجليزية لضم ؤ

ونشرت الصحف الإنجليزية مؤخرا، أنباء عن وجود اهتمام كبير من جانب أندية البريميرليج، لعودة البرتغالي روبن نيفيز إلى الدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وجاء موقف إدارة الهلال حول تلك الأنباء كما نشرت صحيفة "الميدان الرياضي"، أن لا توجد أي نية داخل قلعة الزعيم، من التفريط في خدمات صانع الألعاب البرتغالي، وأن اللاعب يشعر بسعادة كبيرة داخل المملكة العربية السعودية.

واختتمت، اللاعب فضل الرحيل إلى الدوري السعودي هذا الموسم، رغم وجود العديد من العروض الاحترافية من داخل أوروبا وقتها.





