"إهدار عديد الفرص أغضبني".. أول تعليق من فيتوريا بعد فوز مصر على جيبوتي

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أحمد جودة - القاهرة - علق روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على الفوز الذي حققه اليوم على جيبوتي بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

أول تعليق من فيتوريا بعد فوز مصر

وقال روي فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفوز اليوم كان أساسيا بالنسبة لمنتخب مصر وأشكر اللاعبين على الالتزام بالتعليمات، نجحنا في تسجيل 6 أهداف، وكنا نستطيع الفوز بأهداف أكثر".

أضاف: "البداية رائعة بسداسية أمام جيبوتي، ولكن النتيجة لن تخدعنا في الفترة المقبلة، أعلم أن المباريات القادمة ستكون صعبة، ولكن نقدر فوزنا اليوم على جيبوتي".

واختتم: "كنت قلقا من عدم تسجيل الهداف وعدم القدرة على الاختراقات، وهذا ما تحقق وهذا أفضل من النتيجة، وهناك أمور أغضبتني في مباراة اليوم، وهي إهدار العديد من الفرص وهذا أمر سنعالجه في المستقبل".