نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيبوتي ليس الضحية الأولى.. كم مرة فاز منتخب مصر بستة أهداف؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب مصر الفوز على حساب نظيره الجيبوتي، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن تصفيات مونديال العالم 2026.

وتفوق الفراعنة بسداسية نظيفة، ليواصلوا كتابة الأرقام القياسية برعاية محمد صلاح، ليكون الفوز الأول بهذه النتيجة منذ 18 عاما.

أرقام إيجابية للفراعنة وسداسية ليست الأولى

لم تكن سداسية جيبوتي هي الأولى للمنتخب المصري، حيث سبق أن حقق النتيجة ذاتها مرتين.

المرة الأولى كانت في تصفيات مونديال العالم 2006 والذي تفوق فيها المنتخب المصري على حساب السودان، بنتيجة سداسية مقابل هدف.

المرة الثانية كانت أمام النيجر في موسم 2018، بقيادة خافيير أجيري، تفوق فيها المنتخب بسداسية نظيفة.

ويمتلك مصر رقما مميزا بالفوز على حساب نامبيا بسباعية مقابل هدف وحيد، في تصفيات نسخة 1998 والتي أقيمت في فرنسا.

ويواجه المنتخب المصري، منتخب سيراليون الأحد المقبل وذلك في تمام السادسة مساء على ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي.

