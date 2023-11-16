نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شبانة يكشف مصير غرامة كهربا ومفاوضات الأهلي مع فتوح.. وأمير هشام يوضح تفاصيل صفقة عمر كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

شرط وحيد يفصل انتقال أحمد فتوح للنادي الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن شرط فاصل يحدد مصير صفقة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك والمنتظر انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن وكيل فتوح إستفسر عن ترتيبه في الجبهة اليسرى للفريق في ظل وجود علي معلول.

وأضاف شبانة، بأن فتوح تمسك بأن يكون الظهير الأيسر الأساسي خاصة وأنه يسعى لحجز مكان أساسي في منتخب مصر وهو نفس الأمر الذي ينطبق على محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز والذي يخشى البقاء على دكة البدلاء لصالح معلول حال إنتقاله للأهلي مما يؤثر عليهما بالمنتخب الأول.

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آخر تطورات ملف غرامة كهربا

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الزمالك.

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن ملف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بشأن غرامة الزمالك، سيتم فتحه مجددًا في الاتحاد الدولي خلال شهر أبريل 2024، ومن ثم طلب الحيثيات مجددًا، والطعن على القرار.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "علي العباسي محامي كهربا تحدث مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك، من أجل دفع مبلغ الغرامة دون فوائد، وبعد الحصول على نصف الغرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي سيتم تسديد الفوائد لاحقًا على أن يتم كتابة تعهد بذلك".

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موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي موقف الزمالك من إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"الزمالك لن يبرم صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية القادمة بسبب عدم حل أزمة ايقاف القيد حتي الأن".

ويعاني من نادي الزمالك من ايقاف القيد حتي الأن بسبب عدم حل مستحقات شيكابالا مع سبورتنج لشبونه ومستحقات المالية المتأخرة لخالد بو طيب لاعب الفريق السابق.

الأهلي يحسم صفقة عمر كمال في هذا الموعد

انتهت إدارة النادي الأهلي في الأيام الماضية، من اتفاقها الأخير مع أحد الأهداف الهامة التي طلب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق ضمها، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوصى كولر، بالتعاقد مع عمر كمال نجم منتخب مصر ونادي فيوتشر، بعد تألق اللاعب اللافت في المواسم الأخيرة.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، اقترب من الرحيل إلى صفوف النادي الأهلي، بعد الاتفاق على موعد الجلوس مع اللاعب، عقب معسكر منتخب مصر الحالي".

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نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة بشأن فتوح

وجه طارق السعيد نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، الإشادة والتحية إلى مجلس إدارة الفارس الأبيض، بعض القرارات الحاسمة التي اتخذها في أزمة ثلاثي الفريق أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي ثلاثي الفريق، وعرضهم للبيع.

وواصل السعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " القرارات الأخيرة لإدارة الزمالك سليمة 100%، لوضع النقط فوق الحروف، وترسيخ المبادئ، وتمنيت أن يتجاهل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، ضمهما".