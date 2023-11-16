نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات بالأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، بمتابعة دورية العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، في ‏اجتماع عقده بحضور لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، ومعهم شطة مدير ‏الأكاديميات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، وحنان ‏الزيني مدير اللوائح والتراخيص.‏

واطمأن خلال الاجتماع محمود الخطيب على سير العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، والتعاون والتنسيق القائم ‏بينهما وخطة العمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في النهوض بمستوى الفئات العمرية المختلفة، وإفراز أفضل العناصر الداعمة ‏للفريق الأول.

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالبنية التحتية والجوانب الإدارية، ‏كما تابع رئيس النادي موقف فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة.‏