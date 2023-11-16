الخطيب يتابع دورية العمل في قطاع الناشئين والأكاديميات بالأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، بمتابعة دورية العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، في اجتماع عقده بحضور لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، ومعهم شطة مدير الأكاديميات، ووليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، وبدر رجب المدير الفني للقطاع، ونائبه محمد شوقي، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص.
واطمأن خلال الاجتماع محمود الخطيب على سير العمل بقطاع الناشئين والأكاديميات، والتعاون والتنسيق القائم بينهما وخطة العمل للمرحلة المقبلة، بما يسهم في النهوض بمستوى الفئات العمرية المختلفة، وإفراز أفضل العناصر الداعمة للفريق الأول.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة العديد من ملفات قطاع الناشئين الخاصة بالبنية التحتية والجوانب الإدارية، كما تابع رئيس النادي موقف فرق الناشئين ومشاركاتها في المسابقات المختلفة.