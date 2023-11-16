وليد صلاح الدين:منتخب مصر لعب مباراة جيبوتي بجدية واستحق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - قال وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر لعب مباراة جيبوتي بجدية واستحق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وليد صلاح الدين:منتخب مصر قدم أداء قوي أمام جيبوتي

وصرح وليد صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الاستديو التحليلي "على قناة "أون تايم سبورت":"كان هناك إصرار من لاعبي منتخب مصر على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط."

وأكمل: "روي فيتوريا أدار المباراة بشكل جيد أمام جيبوتي".

وتابع: "منتخب جيبوتي منافس متواضع ومنتخب مصر استحق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "أري أن تغيير محمد عبد المنعم في الشوط الثاني لاراحة قبل مواجهة سيراليون".

واختتم: "التركيز من لاعبي منتخب مصر مهمة جدًا في مباراة سيراليون للحفاظ على صدارة المجموعة".

وحقق منتخب مصر الفوز على جيبوتي بسداسية دون رد ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

