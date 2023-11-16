نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سوبر هاتريك جيبوتي.. صلاح هداف مصر التاريخي في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمد صلاح كتابة الأرقام القياسية، بعد مباراة مصر أمام جيبوتي، وذلك ضمن تصفيات مونديال عام 2026.

واستطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز بسداسية، سجل فيها صلاح أربعة أهداف لأول مرة في مسيرته، بقميص الفراعنة.

صلاح الهداف التاريخي للفراعنة

محمد صلاح استطاع الوصول لقمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري في تصفيات المونديال، وذلك برصيد 15 هدف.

صلاح استطاع إزاحة تريكة من على القمة هدافي مصر التاريخيين في التصفيات، والذي تواجد فيها برصيد 14 هدف.

وتراجع تريكة للمركز الثاني خلف محمد صلاح، بينما تواجد عمر زكي نجم الزمالك السابق برصيد 12 نقطة في المركز الثالث.