نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد سداسية جيبوتي.. موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب المصري فوزا عريضا على حساب جيبوتي، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن تصفيات مونديال العالم 2026.

المباراة جاءت في بداية مشوار الفراعنة في التصفيات، ليحصد المنتخب المصري نقاطه الثلاث.

موعد المباراة القادمة للمنتخب المصري

وتقام مباراة مصر أمام سيراليون، الأحد القادم وذلك في تمام السادسة مساء.

ويحتضن ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي، في مدينة ليبريا أحداث اللقاء، بعد عدم صلاحية الملاعب في سيراليون.

وتنقل أحداث اللقاء، عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت مباريات مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال 2026.