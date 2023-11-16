نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودي ناصر على رادار لوزيرن السويسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل مودي ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، ضمن اهتمامات نادي لوزيرن السويسري، من أجل الحصول على خدماته، بالموسم الجديد.

مودي ناصر على رادار لوزيرن

ويضع النادي السويسري، ناصر تحت المراقبة بعد إعجاب كشافة النادي، بقدراته الفنية التي ظهر بها مؤخرًا مع الفريق البترولي، منذ بداية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يصل وفدًا من نادي لوزيرن السويسري، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل متابعة اللاعب من أرضية الملعب، قبل إرسال عرض رسمي لضمه.

ويشارك اللاعب بصفة أساسية تحت قيادة تامر مصطفى المدير الفني، ويقدم مستويات مميزة، ما جعله محط أنظار الأندية المحلية والأوروبية، خاصةً مع صغر سنه.