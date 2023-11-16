نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدعم من إسلام سليمان.. علم فلسطين يُزين ملعب الجزائر ضد الصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام إسلام سليماني لاعب منتخب الجزائر، بالاحتفال بعلم فلسطين، لدعم القضية الفلسطينية عقب تسجيله الهدف الثالث للمنتخب.

إسلام سليمان يرفع علم فلسطين بعد هدفه أمام الصومال

ونجح سليماني في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب الجزائر في الدقيقة ال 80، ثم اتجه إلى المدرجات ورفع علم فلسطين واحتفل مع الجماهير.

إسلام سليماني يرفع علم فلسطين

وفاز منتخب الجزائر على نظيره الصومال بإحراز ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة احتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة السابعة بـرصيد 3 نقاط، ويتساوى مع منتخب موزمبيق صاحب المركز الثاني.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة السابعة برفقة موزمبيق، غينيا، أوغندا، بوتسوانا، الصومال.