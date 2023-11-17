نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقالة إسماعيل يوسف من رئاسة قطاع ناشئي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، استقالته من منصبه بشكل رسمي.

استقالة إسماعيل يوسف من رئاسة قطاع ناشئي الزمالك

وكتب إسماعيل يوسف عبر بيان مقتضب بحساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:" اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي".

وأتم يوسف قائلا:" أتمنى كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

تولى إسماعيل يوسف رئاسة قطاع الناشئين في نادي الزمالك بعد مسار إداري طويل، شمل عضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى منصب مدير الكرة. قدم يوسف خبراته التدريبية في العديد من الأندية، من بينها الجونة وزد والإنتاج الحربي، وكان أيضًا مدربًا عامًا في الزمالك بالتعاون مع حسن شحاتة.

ومن المتوقع أن يكشف مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب عن هوية رئيس القطاع الجديد للناشئين، وذلك بعد استقالة إسماعيل يوسف.