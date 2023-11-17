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أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب "عمان الدولي"، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي السعودية والأردن، حيث يلتقيان يوم الثلاثاء المقبل الموافق الواحد والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية أمام الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة البداية لمباراة السعودية والأردن يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي.

خط الوسط: سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي.

خط الهجوم: صالح الشهري، محمد مران.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية أمام الأردن في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباراة السعودية ضد الأردن مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.