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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء الثلاثاء المقبل 21-11-2023 في ثاني جولات مرحلة المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "عمان الدولي"، هذا اللقاء الصعب والقوي بين منتخبي السعودية والأردن يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة السعودية والأردن يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والأردن في تصفيات كأس العالم 2026

يمكنكم مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن مساء الثلاثاء المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.