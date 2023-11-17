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أحمد جودة - القاهرة - أكد المدرب روبرتو مانشيني أهمية فوز المنتخب السعودي على نظيره الباكستاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس. وقد انتهت المواجهة بتفوق الأخضر بنتيجة 4-0 على ملعب نادي الفتح، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

مانشيني يعلق على عبور عقبة باكستان في تصفيات المونديال

وفي المؤتمر الصحفي، أشار مانشيني إلى أن الأمطار كانت فأل خير على الفريق، معربًا عن رضاه عن الأداء والنتيجة التي تحققت في المباراة. وأضاف أن لديهم الوقت الكافي للتحضير قبل بطولة كأس آسيا، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع المفاجآت التي قد تحدث في مثل هذه البطولات.

وأكد مانشيني أنه بفضل المباريات الودية السابقة، تعرف على لاعبيه، مشددًا على تواجد مجموعة من الشباب والخبراء في صفوف الفريق.

من ناحيته، أعرب صالح الشهري، مهاجم الأخضر، عن تقديره لصعوبة المباراة بسبب الأمطار، لكنه أكد أن تسجيل هدف مبكر ساهم في تسهيل المهمة. وأشار إلى أن المنشآت المتطورة، بما في ذلك ملعب نادي الفتح الذي أقيمت عليه المباراة، تعكس دعم القيادة السعودية للرياضة، معربًا عن إعجابه بالحضور الكبير الذي زاد من جمالية اللقاء.