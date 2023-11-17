نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدل يحيط بمستقبل نجم برشلونة.. هل يرحل عن البلوجرانا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الفترة الأخيرة جدلًا كبيرًا حول مستقبل إلكاي جوندوجان، نجم فريق برشلونة الإسباني. ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، نقلًا عن صحفي تركي، أن جوندوجان يعبّر عن رغبته في الانتقال إلى جالطة سراي، النادي الذي يشجعه منذ صغره.

الجدل يحيط بمستقبل نجم برشلونة.. هل يرحل عن البلوجرانا؟

وأوضح الصحفي أن نجم برشلونة التقى بمسؤولي الفريق التركي بعد مباراتهم أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. قدّم جوندوجان رغبته القوية في الانضمام إلى جالطة سراي وأكد استعداده للعمل بجد من أجل إقناع إدارة برشلونة بالموافقة على هذه الخطوة.

وأكد جوندوجان أنه مصمم على تحقيق حلمه بارتداء قميص جالطة سراي قبل اعتزاله لعب كرة القدم. وفي السياق نفسه، يظهر أن النادي التركي مستعد لاستكمال هذه المغامرة، ويتجه نحو استثمار أموال كبيرة للتعاقد مع جوندوجان، في صفقة من المتوقع أن تكون جذابة للجماهير.

من جهة أخرى، نفى إلهان جوندوجان، شقيق ووكيل أعمال اللاعب، هذه الأخبار، مؤكدًا أنها لا تمت للواقع بصلة. وأضاف في بيان رسمي: "الأخبار التي نشرت في الصحافة حول إلكاي غير صحيحة، لم ألتق أحدًا من جالطة سراي قبل مباراة بايرن ميونخ".

وختم بالقول: "لم نتلق أي اتصال، ولا أفهم كيف انتشرت هذه الشائعات. إلكاي يشعر بالسعادة الكبيرة في برشلونة ويركز على تحقيق أهدافه مع الفريق". يُذكر أن جوندوجان انضم إلى برشلونة في بداية الموسم الحالي قادمًا من مانشستر سيتي بصفقة انتقال حر. يرتبط العقد الجديد للعب لمدة 3 مواسم مع شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو.