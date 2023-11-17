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أحمد جودة - القاهرة - خلال مباراة إسبانيا وقبرص في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، تعرض لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، لضربة مؤلمة بسبب إصابة لاعب الوسط ميكيل أويارزابال.

في الدقيقة 38 من اللقاء، سقط أويارزابال على أرض الملعب وأظهر علامات تأثره بالإصابة، ولم يكمل المباراة.

شبح الإصابة يصطاد لاعب إسبانيا

بعد مرور 40 دقيقة، قام لا فوينتي بأول تبديل اضطراري، حيث خرج أويارزابال ودخل رودريجو ريكيلمي لاعب أتلتيكو مدريد، الذي شارك في المباراة للمرة الأولى مع المنتخب الإسباني.

يُشار إلى أن أويارزابال كان قد سجل الهدف الثاني لإسبانيا في مرمى قبرص. انتهت المباراة بفوز إسبانيا 3-1 على قبرص.

وضمن المنتخب الاسباني صدارة المجموعة الاولى مع المنتخب الاسكتلندي وذلك قبل انطلاقة منافسات النسخة القادمة التي تقام في المانيا.