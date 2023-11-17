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أحمد جودة - القاهرة - اقتربت إسبانيا من اقتناص صدارة المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعد فوزها 3-1 على مضيفتها قبرص اليوم الخميس.

اسبانيا تستعد صدارة مجموعتها في يورو 2024

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 18 نقطة مع تبقي مباراة واحدة، لتتقدم بنقطتين على إسكتلندا في المركز الثاني التي بلغت البطولة بالفعل بعد تعادلها 2-2 في جورجيا.

وقرر المدرب لويس دي لا فوينتي إراحة العديد من لاعبيه الأساسيين أمام قبرص المتواضعة ولم يتعرض الصف الثاني لأي اختبار قوي أمام صاحب الأرض ليمنح الأمين جمال البالغ عمره 16 عامًا التقدم لإسبانيا بتسديدة من مدى قريب بعد خمس دقائق من البداية.

وقال جمال: "رأيت حارس المرمى أمامي وراوغت لانفرد بالمرمى (قبل أن أسدد)، سعيد بمساعدة الفريق وبالهدف الجميل".

وكان هذا هو الهدف الثاني لجمال مع إسبانيا، بعد أن أصبح لاعب برشلونة الرائع أصغر لاعب دولي في البلاد يسجل أهدافًا بعمر 16 عامًا و57 يومًا عندما ظهر لأول مرة خارج أرض منتخب بلاده أمام جورجيا ضمن تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وسجل ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد من تسديدة متقنة مرت أسفل الحارس في الدقيقة 22 ليضاعف النتيجة، لكنه اضطر إلى انتظار تأكيد حكم الفيديو المساعد حيث تم إلغاء الهدف في البداية للاشتباه في وجود تسلل.

وأحرز خوسيلو مهاجم ريال مدريد الهدف الثالث بعدها بست دقائق من أول لمسة للكرة بعد تنفيذ ركلة ركنية لتصول إسبانيا وتجول أمام منافس هش يتذيل الترتيب بلا أي نقاط في ثماني مباريات.

وبينما خفف الضيوف من الضغط بعد الاستراحة، سجل كوستاس بيلياس هدف قبرص الوحيد من هجمة مرتدة قبل نهاية الشوط الثاني.

وقال دي لا فوينتي: "لعب كرة القدم أمر صعب للغاية، ومن الصعب ان تحقق انتصارًا مريحًا، وتسجل الكثير من الأهداف.

وتابع: "المنافس يواجههك أيضًا ويريد إرضاء جماهيره، لذلك نحن بحاجة إلى التركيز طوال الوقت".

وأضاف: "في الشوط الثاني، لم نلعب بشكل جيد كما فعلنا في الشوط الأول وسنحت لهم الفرص في وقت لاحق، هذا درس يجب أن نتعلمه".