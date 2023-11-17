نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. مان سيتي وليفربول يتنافسان على ضم ساني وموقف جندوجان من الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الجمعة الموافق 17-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

برينتفورد واثق من أن المهاجم الإنجليزي إيفان توني البالغ من العمر 27 عامًا، والذي ارتبط بالانتقال إلى أرسنال وتشيلسي، سيوقع عقدًا جديدًا مع النادي. (Talksport)

لكن توني، الذي تنتهي عقده في صيف 2025، يريد مغادرة النحل وسيطالب بشرط جزائي في أي صفقة جديدة مع النادي. (90 دقيقة)

سيتنافس مانشستر سيتي مع ليفربول لإعادة التعاقد مع مهاجم بايرن ميونيخ وألمانيا ليروي ساني، 27 عامًا. (بيلد، عبر صن)

من المتوقع أن يتولى السير جيم راتكليف، الذي يقترب من شراء 25% من أسهم مانشستر يونايتد، التوجيه من السير أليكس فيرجسون أثناء قيامه بعملية إصلاح شاملة للنادي. (تلجراف)

يهتم كريستال بالاس وفولهام بإعارة لاعب نادي آر بي لايبزيج والمهاجم الألماني تيمو فيرنر، 27 عامًا، الذي فقد شعبيته في نادي البوندسليجا. (90 دقيقة)

نفى وكيل لاعب خط وسط برشلونة إيلكاي جوندوجان التكهنات التي تربط اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 33 عامًا بالانتقال إلى نادي غلطة سراي التركي. (موندو ديبورتيفو)

آرسنال منفتح على السماح للمدافع البولندي جاكوب كيويور بمغادرة النادي على سبيل الإعارة حيث يريد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا المزيد من كرة القدم مع الفريق الأول. (90 دقيقة)

قد يستدعي تشيلسي لاعب خط الوسط البرازيلي أندريه سانتوس من إعارته إلى نوتنجهام فورست بسبب قلة وقت اللعب لدى اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا. (Standard)

لا يفكر أنتوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد، البالغ من العمر 22 عامًا، في تحويل ولائه الدولي إلى اسكتلندا على الرغم من غيابه عن تشكيلة منتخب إنجلترا بقيادة جاريث ساوثجيت في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024 هذا الشهر. (ذا أثليتك)

ويقول ساوثجيت إن جوردون، الذي ساعد إنجلترا على الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا في الصيف، يقترب من الاستدعاء للفريق الأول. (Standard)

وافق مانشستر سيتي على صفقة بقيمة 1.2 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم الإنجليزي ليدز يونايتد البالغ من العمر 15 عامًا، فينلي جورمان. (فوتبول انسايدر)