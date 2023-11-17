نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك ينفي التفاوض مع ساسي وفتحي واستبعاد ثلاثي منتخب مصر واجتماع هام في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 17-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

أول تعليق من اتحاد الكرة على قرار استبعاد الشحات وعاشور وطارق حامد من معسكر منتخب مصر

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية قوية، والبعثة ستغادر في الواحدة والنصف ظهرًا إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات، والسفر سيكون عبر متن طائرة خاصة".

وأضاف: "فيتوريا قرر استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد بالفعل، والقرار جاء من جانب المدير الفني للمنتخب، ولا أعلم تفاصيل كثيرة عن القرار".

وواصل: "فيتوريا له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب، والثلاثي من اللاعبين الجيدين، والمدرب دائما له رؤية فنية، وهو صاحب القرار في مشاركة أي لاعب أو جلوسه بديلا، والقرار في النهاية هو المسؤول الأول والأخير عنه".

وأشار الدرندلي، إلى أن هناك رغبة لدى الجميع من أجل الظهور بمستوى مشرف خلال أمم إفريقيا القادمة والتتويج باللقب القاري، وتعويض الخسارة للبطولة السابقة بعد خسارة النهائي.

المتحدث الرسمي باسم الزمالك ينفي التفاوض مع مصطفى فتحي وساسي

كتب أحمد سالم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»: "حاولت أفصل بين صفحتي الشخصية وبين دوري كمتحدث لكن الموضوع زاد أوي عن حده، أقسم بالله العظيم ما قلت حرف واحد من الكلام ده ومعظم عناوين الأخبار والفيديوهات في المواقع والصفحات مضللة تهدف للإثارة والترند ولا تمت بصلة للمحتوي الفعلي الذي لا يخرج أبدا عن إطار البيان والقرارات الرسمية للإدارة".

اجتماع الخطيب اليوم مع شركة الأهلي لكرة القدم

اجتمع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف ‏العام على الكرة، مع شركة ‏الأهلي ‏لكرة القدم، برئاسة المهندس عدلي القيعي، ‏وعضوية خالد عبد القادر، وبحضور أمير توفيق ‏القائم بأعمال المدير التنفيذي.

وناقش العديد من ‏الملفات استعدادا للمرحلة القادمة، والاحتياجات الخاصة بقطاع الكرة ‏سواء على صعيد الأكاديميات أو ‏الناشئين أو الفريق الأول.

