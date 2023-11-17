انت الأن تتابع خبر خناقة بين الأهلي وبيراميدز والحكم المحكمة الرياضية .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفضت المحكمة الرياضية الدولية على شكوي نادي بيراميدز المقدمة ضد النادي الأهلي بسبب عدم أحقية القلعة الحمراء التواجد في بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022 / 2023 الذي حصدها للمرة الحادية عشر في تاريخه، والأهلي لا يستولى على حق أحد.

الأهلي يرد على بيراميدز

وقال مصدر داخل النادي الأهلي قرار المحكة الرياضية كان متوقعًا من البداية لأن موقف الفريق سليم ولا نستولي على حق أحد، الأهلي دائما لدي حقوقه ويلتزم بكل القوانين ونعلم جيدًا جميع اللوائح الدخلية والخارجية وكل الأشياء في كرة القدم”.

وأكمل النادي الأهلي: قامت رابطة المحترفين المصرية بعد الاتفاق مع الاتحاد الإفريقي بالاعتماد على جدول ترتيب الدوري المصري في تلك النسخة من الدور الأول وكنا نحتل وصافة الترتيب خلال نهاية الدور لذلك قدمت الرابطة الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية ونحن لنا الحق في المشاركة وتمكنا من دخول البطولة بشغف كبير وحصلنا عليها”.

حق الأهلي في المشاركة

وانهي المصدر: ولكن بعد إنتهاء بطولة الدوري المصري تواجد الأهلي في المركز الثالث ولكن كانت قامت الرابطة بتقديم أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية وكل شئ قانون ونحافظ على حقوق الجميع ولا نستولي عى حق أي فريق “.

الجدير بالذكر أن المحكمة الرياضية، أعلنت أن نادي بيراميدز ليس له الحق في تقديم شكوي ضد النادي الأهلي وكل تلك الأمور تمت باتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحق المارد الأحمر المشاركة في تلك النسخة لأن تواجد في وصافة الدوري بعد انتهاء الدور الأول، حيث كان يري بيراميدز أن المارد الأحمر كان من المفروض أن يتواجد في الكونفدرالية الإفريقية.