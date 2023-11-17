انت الأن تتابع خبر بيراميدز عن شكوي الأهلي للمحكمة الرياضية : ” نسينا” والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت المحكمة الرياضية الدولية برفض دعوي نادي بيراميدز التي رفعتها على النادي الأهلي بشأن عدم أحقيته المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2022-2023، والتي توج بها المارد الأحمر على حساب الوداد المغربي.

قرار المحكمة الرياضية في شكوى بيراميدزوبعدما رفضة المحكة الرياضية دعوي بيراميدز، تحدث مصدر داخل النادي السماوي بعد قرار المحكمة وقال: بعد كل تلك الفترة وتتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية جاء رد المحكمة الرياضية الدولية لم يكن ننتظر أي عقوبة على الأهلي كما أننا قدمنا الشكوي بدون أن نفكر في الأمر حقًا والموضوع قد انتهي منذ فترة طويلة.

وقام نادي بيراميدز بتقديم شكوي إلى المحكمة الرياضية بعد مشاركة الأهلي في دوري الأبطال رغم تواجده في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وكان ينتظر الفريق السماوي مشاركته بدلًا من المارد الأحمر بسبب تواجدة في الوصافة.

[بيراميدز]

بيراميدز

سبب شكوي بيراميدز

وأعلنت المحكمة الرياضية النادي السماوي ليس له الحق في الطعن على تواجد الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا وقرار مشاركة القلعة الحمراء بعد اتفاق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أعلنت اعتماد ترتيب الدوري المصري حتي نهاية الدوري الأول فقط بعدما تقط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تحت الأندية المشاركة في بطولة دوري الأبطال والكونفدرالية الإفريقية في تلك الموسم.

وكان الأهلي شارك في تلك النسخة وحقق اللقب رقم 11 في تاريخه بعدما فاز على الوداد البيضاوي المغربي ليكون النادي الأهلي أكثر الأندية تتويجًا باللقب برصيد 11 مرة ويبحث عن تحقيقة مرة أخري في تلك الموسم عندما يبدأ مشواره ضد ميدياما في الجولة الأولي من دور المجموعات يوم السبت 25 نوفمبر الجاري.