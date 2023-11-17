انت الأن تتابع خبر بطلان انتخابات الزمالك للتنازل عن غرامة كهربا.. تعرف على القصة كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت الكثير من الأقاويل خلال الساعات الماضية حول سبب تقديم طعون في مجلس الدولة ورفع الدعوى الخاصة ببطلان انتخابات الزمالك، والمفاجأة في المدعي وهو يعرف باسم أشرف عبد العزيز وهو الذي ظن الجميع أنه أشرف عبد العزيز محامي محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

قضية كهربا مع الزمالكوفام الجميع بربط الدعوى التي أقيمت من المحامي، وذلك للمراوغة قي القصية الخاصة بـ كهربا، وأيضاً التفاوض على غرامته التي تم إقرارها من داخل نادي الزمالك بعد انتقاله لافيش البرتغالي في عام 2019، وهذا بجانب أن البعض علق على أن الدعوى الخاصة بالبطلان مقابل التنازل عن الغرامة أو تقسيطها.

انتخابات الزمالك

وجاءت الدعوى القضائية التي أقيمت باسم أشرف عبد العزيز بمثابة مفاجأة خاصة بتشابه أسماء مع محامي كهربا، وكشف حقيقة الأمر ونفي تماماً علاقته بأي دعوى أقيمت ببطلان انتخابات الزمالك، وعلق قائلاً “أنا مالي بالزمالك”، وتمت الإشارة إلى أنه لا يوجد له أي علاقة من قريب أو بعيد بهذه الدعوى، أيضاً أن الشخص الذي رفعها اختار شخص بنفس اسمه ليثير الجدل الكبير والأزمات والجميع يعرف من وراء هذه الدعوى الخاصة ببطلان الانتخابات الخاصة بالقلعة البيضاء.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان قد أصدر قرار سابقاً بأن يتم تغريم محمود عبد المنعم كهربا لاعب، مليوني و400 ألف دولار خاص بنادي الزمالك، وهذا بسبب فسخ تعاقده من ناحية واحد عام 2019.

وأما عن غرامة كهربا فكشف أنه تحدث كثيراً مع المحامي الإيطالي لنادي الزمالك بغرض دفع غرامة مالية بدون فوائد، وأيضاً هذا بعد الحصول على نصف غرامة من ديبورتيفو أفيش البرتغالي، وسوف يتم تسديد الفوائد لاحق مع كتابة تعهد بهذا، وسوف يدفع الغرامة للزمالك لما يجي الوقت الملائم “لسه في استئناف”.