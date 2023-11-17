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أحمد جودة - القاهرة -

يحسم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ملف الصفقات الشتوية القادمة في شهر ديسمبر القادم في التوقف الدولي القادم.

الاتحاد السكندري يحسم ملف الصفقات الشتوية القادمة في شهر ديسمبر

طلب طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري من مجلس الإدارة إبرام بعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة

يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه الاتحاد السكندري وزد أف سي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.