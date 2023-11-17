نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طبيعي وصحي".. شوبير يعلق على تصرف إمام عاشور عقب مباراة المنتخب الجيبوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الإعلامي أحمد شوبير، على ما بدر من إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عقب مباراة جيبوتي التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، ضمن تصفيات كأس العالم.

شوبير يعلق على تصرف إمام عاشور عقب مباراة المنتخب الجيبوتي



وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه خلال قناة أون تايم سبورت: "تصرف إمام عاشور طبيعي وصحي ما دام لم يخرج عن النص وهذا ما حدث".

وتابع: "إمام عاشور يريد أن يشارك مع منتخب مصر ومن حقه أن يغضب لكن ليس من حقه أن يخرج عن النص".

واختتم: "أعجبني تصرف أيمن عبدالعزيز مدرب المنتخب واحتواء غضب إمام عاشور؛ لأنه مر بمثل تلك الظروف من قبل".

وكان إمام عاشور قد دخل في نوبة من البكاء غاضبًا من عدم مشاركته في المباراة أمام المنتخب الجيبوتي، حيث أنه قرر عدم استكمال مران المستبعدين، ليقرر فيتوريا استبعاده رفقة طارق حامد وحسين الشحات من المشاركة في سيراليون.

ويذكر أن منتخب مصر اكتسح المنتخب الجيبوتي بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم.

