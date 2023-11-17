نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من شوبير على خروج إمام عاشور عن النص مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق الإعلامي أحمد شوبير، على ما بدر من إمام عاشور لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي عقب مباراة جيبوتي التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة، ضمن تصفيات كأس العالم.



وقال أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه خلال قناة أون تايم سبورت: "تصرف إمام عاشور طبيعي وصحي ما دام لم يخرج عن النص وهذا ما حدث".

عاشور من حقه أن يغضب ولكن

وتابع: "إمام عاشور يريد أن يشارك مع منتخب مصر ومن حقه أن يغضب لكن ليس من حقه أن يخرج عن النص".

واختتم: "أعجبني تصرف أيمن عبدالعزيز مدرب المنتخب واحتواء غضب إمام عاشور؛ لأنه مر بمثل تلك الظروف من قبل".

كان إمام عاشور قد دخل في نوبة من البكاء غاضبًا من عدم مشاركته في المباراة أمام المنتخب الجيبوتي، حيث أنه قرر عدم استكمال مران المستبعدين، ليقرر فيتوريا استبعاده رفقة طارق حامد وحسين الشحات من المشاركة في سيراليون.

يذكر أن منتخب مصر اكتسح المنتخب الجيبوتي بسداسية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن تصفيات كأس العالم.