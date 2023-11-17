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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة للعام 2023. رباعي الأهلي يُنافسون على الأفضل داخل إفريقيا في 2023 القائمة المختصرة شهدت تواجد رباعي النادي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى، وزملائه في الفريق محمود كهربا، وبيرسي تاو، وعلي معلول. وضمت القائنة كلًا من:- أيمن مهوس (الجزائر)

زين الدين بلعيد (الجزائر)

فيستون مايلي (الكونغو الديمقراطية)

محمود عبد المنعم "كهربا" (مصر)

محمد الشناوي (مصر)

بحيى عطية الله (المغرب)

يحيى جبران (المغرب)

بيتر شالويلي (جنوب إفريقيا)

بيرسي تاو (جنوب إفريقيا)

علي معلول (تونس)

