انت الان تتابع خبر لن تصدق رد فعل لاعب النصر عبد الإله العمري بعد أن وضع رونالدو حذائه في فمه.. غير متوقع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ النجم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو، زميله في فريق النصر السعودي عبد الإله العمري بتصرف غير متوقع خلال مباراة النصر الأخيرة مع الدحيل القطري.

ونشر الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو للأسطورة البرتغالية، خلال مباراة النصر والدحيل القطري.

وظهر رونالدو في هذا المقطع؛ وهو يمسك بـ"حذاء" زميله في النصر عبد الإله العمري، أثنوحاول كريستيانو، فك خيط "حذاء العمري" بفمه، لمساعدة زميله لحين تلقيه العلاج؛ في مشهد يدل على التواضع الكبير لهذه الأسطورة الخالدة في تاريخ كرة القدم فيما شكره الأخير بامتنان.

وانتقل رونالدو إلى الملاعب السعودية في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ عندما وقع عقودًا رسميًا مع نادي النصر، لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.اء سقوط الأخير على أرضية الملعب، وتلقيه العلاج من أطباء النادي.