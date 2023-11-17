انت الان تتابع خبر بدون حياء او خجل.. معلق قناة “بين سبورت” عصام الشوالي يتغزل بمشجعة روسية شديدة الجمال خطفت قلبه وجعلته يترك المباراة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حاله من الهوس بالمشجعات الأجانب تنتاب معلقي قناة “بين سبورت” فور مشاهدة فتاة جميلة أثناء المباراة، ففي إحدى المباريات نسي المعلق عصام الشوالي اسم اللاعب لأنه كان يتغزل بمشجعة روسية في الملعب.

قناة “بين سبورت” القطرية الموالية لـ”تميم” أمير “تنظيم الحمدين” والتي شهدت عدة استقالات من المذيعين العرب عقب أزمة قطر ومقاطعة أربع دول عربية لها وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين بسبب دعم ” تميم” للإرهاب والتنظيمات الإرهابية.