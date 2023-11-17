نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يُنافس محرز وماني.. كاف يُعلن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب للعام 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفصل لاعب إفريقي لعام 2023. صلاح يُنافس محرز وماني.. كاف يُعلن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب للعام 2023 وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي. وضمت القائمة 10 لاعبين وهم:- رياض محرز (الجزائر)

فرانك أنجويسا (الكاميرون)

فينسيت أبو بكر (الكاميرون)

محمد صلاح (مصر)

أشرف حكيمي (المغرب)

سفيان أمرابط (المغرب)

ياسين بونو (المغرب)

يوسف النصيري (المغرب)

فيكتور أوسيمين (نيجيريا)

ساديو ماني (السنغال)

