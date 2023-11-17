نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يكشف تفاصيل جلسة فيتوريا مع ربيعة ومحمود حمادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، على أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، قام بعقد جلسة مع الثنائي رامي ربيعة ومحمود حمادة، عقب مباراة المنتخب أمام جيبوتي.

شوبير يكشف تفاصيل جلسة فيتوريا مع ربيعة ومحمود حمادة



والتقى المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال "شوبير" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة أون تايم سبورت: "فيتوريا حرص على الاجتماع مع الثنائي المستبعد رامي ربيعة ومحمود حمادة من المباراة من أجل التأكيد عليهم بأنه لا يزالوا في حساباته مع المنتخب المصري، وطالبهم بالتركيز في الفترة المقبلة مع المنتخب".



وكان قرار روي فيتوريا استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود حمادة من قائمة المنتخب في مباراة جيبوتي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

