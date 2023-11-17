معتمد جمال يدرس الدفع بمهاجم الفريق أساسيًا أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يدرس معتمد جمال المدرب العام لنادي الزمالك والقائم بأعمال المدير الفني الدفع بمهاجم الفريق سامسون اكينولا أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

معتمد جمال يدرس الدفع بسامسون اكينولا

لاحتياج الجهاز الفني له في مباراة أبو سليم الليبي في ظل إصابة سيف الدين الجزيري وصعوبة لحاقه بمباراة أبو سليم الليبي.

يحتل نادي الزمالك المركز العاشر برصيد 8 نقاط من 6 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونجح نادي الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر النسخة الماضية عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

موعد مباراه الزمالك وأبو سليم الليبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم 26 نوفمبر على ستاد برج العرب.