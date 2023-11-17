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أحمد جودة - القاهرة -

غادرت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون يوم الأحد المقبل في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

منتخب مصر يغادر لليبريا لمواجهة سيراليون في الجولة الثانية لتصفيات مونديال ٢٠٢٦



وضمت بعثة الفريق ٢٢ لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

يترأس بعثة منتخب مصر الأول الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.