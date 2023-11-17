نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| جلسة تجمع معتمد جمال بـ "شيكابالا".. وآخر تطورات حالة المصابين قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.



وتحدث معتمد جمال مع "شيكابالا" عن أهمية دوره القيادي مع الفريق خلال الفترة الحالية، كما اطمأن على اللاعب بعد معاناته من إجهاد عضلي.



وشارك "شيكابالا" في الجزء الأول من المران مع زملائه في تدريبات الكرة، قبل أن يخوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي المرمى قبل المشاركة في التقسيمة الفنية.



-عمر جابر ينتظم في التدريبات الجماعية



شارك عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم.



وجاءت مشاركة عمر جابر في التدريبات، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الضامة.



وأصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات من الناحية الطبية، بعدما تأكد الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة.



-تدريبات تأهيلية للجزيري



خاض سيف الدين الجزيري مهاجم القلعة البيضاء تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم، وأدى اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

تدريبات تأهيلية لعبدالله جمعة في الجيمانيزيوم



أدى عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم داخل النادي صباح اليوم الجمعة على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.



وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب بعد شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يخوض تدريباته على فترتين



قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران غدًا السبت على فترتين، استعدادًا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.



ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأول في التاسعة صباح الغد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، على أن يخوض مرانه الثاني في الثالثة عصرًا.



وسيخوض الزمالك مباراة ودية عصر يوم الأحد المقبل أمام فريق الهلال الليبي كبروفة أخيرة قبل مواجهة بطل ليبيا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.