أوروغواي توقف انطلاقة الأرجنتين

أوروغواي توقف انطلاقة الأرجنتينأنهت أوروغواي سلسلة اللاهزيمة الأرجنتينية في 14 مباراة بفوزها 2-0 على بطل العالم في تصفيات كأس العالم يوم الخميس.

وسدد المدافع رونالد أراوخو هدف المقدمة في الدقيقة 41 قبل أن يضمن داروين نونيز مهاجم ليفربول المباراة بهدف في الدقيقة 87 في هجمة مرتدة ليحسم المواجهة الصعبة على ملعب بومبونيرا في بوينس آيرس.

وكانت هذه أول هزيمة لليونيل ميسي والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026، وأول خسارة لهما منذ مباراة السعودية 2-1 في نهائيات 2022 في قطر.

وظلت الأرجنتين، التي فازت بجميع مبارياتها الأربع في التصفيات الافتتاحية، في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة من خمس مباريات. فيما باتت أوروغواي في في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد الفوز الكبير، وتراجعت البرازيل إلى المركز الخامس بسبع نقاط.

وفي مباريات أخرى، خسرت البرازيل 2-1 أمام كولومبيا وتعادلت فنزويلا 0-0 مع الإكوادور بينما خرجت بوليفيا من قاع ترتيب الفرق العشرة بنقاطها الأولى في التصفيات بعد فوزها 2-0 على أرضها على بيرو.

ستكسب الفرق الستة الأولى في بطولة التصفيات ذهابًا وإيابًا أرصفة في كأس العالم 2026 الموسعة التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما يخوض الفريق صاحب المركز السابع مباراة فاصلة.